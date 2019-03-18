Denizde Sürüklenen Kaçaklar Kurtarıldı

Kaynak: DHA

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 2 gün boyunca gerçekleştirilen 3 operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak gruplarından birinin, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenirken kurtarıldığı belirtildi.Sahil Güvenlik ekipleri geçen cumartesi günü, Çeşme ilçesinden bindikleri lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Saat 12.30'da lastik botun yerini belirleyip durduran ekipler 32'si Filistin, 5'i Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmeni yakalandı. 28'si erkek, 2'si kadın ve 8'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri bir gün sonra yine Çeşme açıklarında bir grup kaçak göçmenin Sakız Adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 05.00 sıralarında, Karaada'nın kuzeybatısında lastik botta belirlediği kaçakları yakaladı. 23'ü Suriye ve 20'si Filistin uyruklu 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçaklardan 18'inin erkek, 8'inin kadın ve 17'sinin çocuk olduğu belirtildi.ZOR DURUMDAKİ KAÇAKLAR KURTARILDIDikili'den dün (pazar) fiber tekneyle denize açılarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16'sı Suriye ve 4'ü Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne, motor arızası yaptı. 5'i erkek, 4'ü kadın ve 11'i çocuk olan 20 kaçak göçmen, zor anlar yaşadı. Denizde sürüklenen kaçakların yardım çağrısı üzerine konudan haberdar olan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Madra Çayı önlerinde 07.30 sıralarında tespit edilen fiber teknedeki kaçaklar kurtarıldı. Tüm kaçaklar, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.