Haberler» Güncel» Haber

Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı

Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren baba ve 4 çocuğu boğulma tehlikesi yaşarken jet ski ile kurtarıldı.

21.07.2019 23:31
Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren baba ve 4 çocuğu boğulma tehlikesi yaşarken jet ski ile kurtarıldı.
Kandıra Cebeci sahilinde denize giren baba ve 4 çocuğu bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Baba boğulma tehlikesi yaşayan çocuklarını kurtarmaya çalışırken, bir taraftan da yardım istedi. Kocaeli itfaiyesi cankurtaranları jet ski ile ailenin yanına gitti. Baba ve çocukları jet ski ile alınarak sahile çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri aileyi sağlık kontrolünden geçirirken, herhangi bir sağlık sorunlarını olmadığı belirlendi. Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı
Kaynak: DHA
Kocaeli, Kandıra, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:32   Makilik alanda yangın (2)
00:29   İsrail güçleri 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
00:26   BM ve Ürdünlü yetkililer bölgesel krizleri görüştü
00:25   Libyalı kadın vekilin kaçırılmasından Hafter sorumlu tutuldu
00:20   Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: 6 yaralı(2)
00:13   SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 6 YARALI(2)
00:13   Son dakika! Otomobil, metrobüs durağındaki yolculara çarptı, yaralılar var