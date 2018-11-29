29 Kasım 2018, 15:28
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Denizdeki Hortumun Ardından, Bodrum'u Yağmur ve Dolu Vurdu

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Bodrum'da, denizde oluşan hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

ÖNCE HORTUM, SONRA YAĞIŞ

Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede, saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Bodrum'a doğru ilerleyen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Yağış nedeniyle, ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

SUYUN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarla ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

İşte Bodrum'dan yağış sonrası görüntüler;

İstanköy,Yunanistan,Bodrum
29 Kasım 2018 Perşembe 15:28



YORUMLAR (25)
NASIL: Cahil gafil insanlar herşeyi maddeye akıl yükleyerek bilim adına açıkladığını zannederler. Ölüm onlara geldiğinde herşeyi daha ölmeden anlarlar ama artık geri dönüş yolu kapanmıştır kafir olarak ölür giderler.
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YORUMCU: Sahil kasabalarını bitirdiniz, şimdi de yaylaları bitiriyorsunuz. Bu ülke düşman işgalinde kalsa bu kadar tahrip edilirmiydi acaba?
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DÜRBÜNLÜ: ÖNCELİKLE TÜM BODRUMLULARA,,GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM..BENİM NİKİMİ KULLANARAK,,,OLUMSUZ. YORUM YAPANLARIDA ŞİDDETLE. KINIYORUM..BODRUMLULARA,,,DESTEK OLUNMASINI TÜRK HALKINDAN,,,RİCA EDİYORUM..
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BODRUMLU: cehaletin önde giden şahıslar doğal afetleri bile kendilerine çıkar olarak sadece boş konuşmakla vaktinizi dolduruyorsunuz bi bizim bodrumumuzda yaşanıyor sanki felaketler örümcek kafalılar siz kendi yaşadığınız memlekete bakın bodrumdan sevmöeenler kalkar gider geldikleri yere
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  • MARMARİSLİ : Hemşerim noldu sana noldu böyle,,seni çok hırçın görüyorum,yobazlar yoksa birşeymi yaptı sana.
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