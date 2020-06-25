Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti

Muğla Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürülürken 10 hektar alan kül oldu.

Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti
25.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:27
Muğla Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürülürken 10 hektar alan kül oldu. Denize giren turistler ve bölge halkı yangını söndürmek için uzun süre çaba sarf etti.

Yalıkavak Küdür Yarımadaı'nda otluk ve makilik alanda akşamüstü saatlerinde yangın başladı. Kuzeybatıdan esen sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Küdür tepelerini sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar, tüm Yalıkavak'ı sardı. İtfaiye ve orman ekipleri çok sayıda personel ve araçla söndürme çalışması yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün Güvercinlik Gökçeler mevkisinde konuşlandırdığı yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına katıldı. Polis, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekipleri de yangın bölgesinde hazır bekledi.

Vatandaşlar havlular, kürekler ve etraftan buldukları çalı çırpılarla yangını söndürmeye alevleri söndürmeye çalıştı. Yanmak üzere olan bir kediyi ise son anda kurtardı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyelerinin de destek verdiği söndürme çalışması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yangın 1,5 saat sonra yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken 10 hektar otluk ve makilik alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

’Aks kırıldığı için kaza yaptım’ diyen Alişan’ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti Haber
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Arda Kural peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı Haber
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Haberler››3. Sayfa››Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:41: Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi - Haberler 19:39: İYİ Parti kongresine katılan delege pozitif çıktı - Haberler 19:39: Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor - Haberler 19:35: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkler ve Kürtler et ve tırnak gibidir" - Haberler 19:33: MHP'den Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 1500 işçinin çıkarılacağı iddialarına tepki - Haberler 19:05: Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti - Haberler 18:45: Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Haberler 17:36: "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:40: Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı