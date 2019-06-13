13.06.2019 20:46
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Denizden çıkanlar şoke etti...Tabaktan lavaboya kadar her şey var

Denizden çıkanlar şoke etti.

Denizden çıkanlar şoke etti...Tabaktan lavaboya kadar her şey var
Denizaltından 1 saate bir römork çöp çıktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dalgıçlarca denizaltında çöp temizliği yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmalarında denizden bir römorku dolduracak kadar çöp çıktı.
Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı.
Çıkanlar şoke etti
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte denizde temizlik yapan dalgıçlar, çeşitli atık malzemeleri kıyıya çıkardı. Marmara Denizi'nin dibinde yapılan temizlikte 15 adet otomobil lastiği, su şişesi, alkol şişeleri, tabure, sandalye, metrelerce ip, musluk, çapa, yemek tabağı, lavabo, kupa gibi onlarca malzeme görenleri hayrete düşürdü.
Denizin dibinde yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarılan 1 römork malzemenin sergileneceği öğrenildi. Belediye Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
1 saat süren temizlik çalışmaların ardından dalgıçlara teşekkür belgesi verildi.Denizden çıkanlar şoke etti...Tabaktan lavaboya kadar her şey var
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Genel

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