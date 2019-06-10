Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar - KONYA

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Antalya'da sıcak havayı denize girerek değerlendiren tatilciler, öğleden sonra Konya-Antalya sınırındaki yaylalarda piknik yapıp, kar topu oynayarak keyifli anlar yaşıyor.Orta Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde yer alan yaylalar, ziyaretçilerine aynı gün içinde dört mevsimi bir arada yaşama fırsatı veriyor.Antalya ile Konya il sınırını birbirinden ayıran bölgedeki 2 bin metreden yüksek rakımdaki yaylalar, haziran ayında da kar keyfi yaşatıyor.Alanya ilçesinden 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşılan yaylalarda, metrelerce kar görme fırsatı yakalayan misafirler bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.Çocukların kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturuyor.İlçeye 85 kilometre mesafedeki Karabuynuzlar Yaylası'na serinlemek için gelen Abdullah Özel, tatili değerlendirmek için yaylaya geldiklerini söyledi."Denizden çıktık karla buluştuk"Alanya'da sıcak havadan bunaldığını belirten Özel, "Denizden çıktık karla buluştuk. Coğrafyanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Bu yaşıma kadar ilk defa geldim. Doğanın güzelliklerini illa Karadeniz'de, İç Anadolu'da aramaya gerek yok. Çok yakınımızda, yaklaşık 2 bin rakım üzerinde çok güzel bir yer burası. Çocuklar da gayet mutlu. Kar topu oynamanın keyfini yaşıyorlar. Geldiğimize değdi, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.Bölgede yer alan Eğrigöl'ü çok methettikleri için yaylaya geldiğini anlatan Ahmet Pehlivan da "Antalya'dan geldik. Orada şu an sıcaklık 35-40 derece civarında. Biz burada terlikle kar topu oynuyoruz. Antalya'nın sıcağını, hararetini burada atıyoruz. Çok güzel bir gezi oldu, serinledik. İnşallah bu serinliği depolayıp, Antalya'ya ileteceğiz." ifadelerini kullandı.