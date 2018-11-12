Denizden İtfaiyenin Kurtardığı Geyik Telef Oldu

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde düştüğü denizden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan geyik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.
11 Kasım'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde bir geyik denize düştü. Denizde çaresizce çırpınan geyiği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geyiği kurtardı. Darıca
Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alınan geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu. - KOCAELİ
İtfaiye,Gebze,Kocaeli
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:01