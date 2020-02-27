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Denizden 'Sakallı ateşböceği' çıktı

Alyssa Ramirez Amerika'da 'sakallı ateşböceği'ne rastladı: Dikenli kırmızı uçları vardı.

27.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:38

Alyssa Ramirez adlı kişi, balık avlarken oltasına tuhaf bir deniz canlısı takıldı. Önce bir yosun takıldığını düşünen Ramirez, canlının hareket ettiğini gördü. Amerika'nın eyaletinde yaşayan Ramirez, ne oltasının ısırıldığını ne de bir zorlamayla karşılaşmadığını belirterek "İlk bakışta yosun takıldığını düşündüm. Sonra olmadığını fark ettim, savaşa hazır büyük bir solucan gibiydi. Üzerinde dikenli kırmızı uçlar vardı ve bir solucan gibi hareket ediyordu" dedi.

Ramirez, deniz canlısının ne olduğunu öğrenmek için fotoğraf ve videolarını çektikten sonra Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı'na bilgileri gönderdiğini ifade etti. Uzmanların sakallı bir ateşböceği ihtimali üzerinde durduğunu kaydetti. İnsan cildine nufüz edebilen kıllardan geçen güçlü nörotoksinler barındıran kıllı ateşböcekleri bir insanı büyük ölçüde sersemletebilecek seviyede tehlikeli.

Denizden 'Sakallı ateşböceği' çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya


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