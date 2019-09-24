Denizden su alan yangın söndürme uçağını düştü zannettiler

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde denize doğru alçalan uçağı, vatandaşlar düştü zannetti. Denizden su alıp yükselen uçağın, yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu anlaşıldı.

Konyaaltı Sahili üzerinde öğle saatlerinde denize doğru alçalan uçağı görenler, düştüğü düşüncesiyle kısa süreli korku yaşadı. Deniz seviyesine kadar alçalan uçak, su aldıktan sonra yükseldi. Uçağın, yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu anlaşıldı. Yangın söndürme uçaklarından farklılığı göze çarpan uçağın ana gövdesi üzerinde bulunan jet motorlarının sesi, sahilden de rahatlıkla duyuldu.

Uçağın ilk kez dün Kemer ilçesi Ovacık mevkiinde çıkan çalılık yangınında kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA