Haberler » Güncel » Denizden tarihi eser çıkartırken yakalandılar - Haber

Denizden tarihi eser çıkartırken yakalandılar

MERSİN'in Silifke ilçesinde, dalgıç kıyafeti giyerek deniz altı arama dedektörü ile define arayan 2 kişi gözaltına alındı.

24.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:29Denizden tarihi eser çıkartırken yakalandılar

MERSİN'in ilçesinde, dalgıç kıyafeti giyerek deniz altı arama dedektörü ile define arayan 2 kişi gözaltına alındı.

Silifke İlçe Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye esnasında, Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisinde 2 kişi, sit alanı içerinde dalgıç kıyafetli olarak deniz altı arama dedektörü ile deniz içerisinde define aradıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 31 adet sikke ele geçirilirken, dedektör ve arama ekipmanlarına el konuldu.Gözaltına alınan zanlılar, Jandarma İlçe Komutanlığı'na götürülürken, olayda ele geçirilen 31 sikke ise Silifke Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Jandarma, Silifke, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:20:21