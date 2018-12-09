Denizden Topladığı Taşları Sanat Eserine Dönüştürüyor

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'da yaşayan 30 yaşındaki Güliz Ağ Kalkan, deniz kıyılarından topladığı taşları rengarenk boyayıp çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor.
Kalkan, 7 yıl önce internette görerek başlayan seramik aşkını geliştirdi.
Asıl mesleğinin bankacılık ve sigortacılık olduğunu belirten Güliz Ağ Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ancak ben boyamayı, tasarlamayı ve doğa ile iç içe olmayı çok seviyorum. Taşlarla ve drifwordlarla ilgim ise denize aşık birisi olmamdan kaynaklanıyor. Her hafta sonu kendimi deniz kenarında buluyorum. Dalga seslerinin çıkardığı huzuru dinlerken dev dalgaların kıyıya vurduğu ağaç dallarını çakıl taşlarını sürekli bir şeylere benzetiyordum. Beğendiğim parçaları toplayıp eve götürmeye başladım. Her defasında arabanın bagajını tıka basa dolduruyordum. Hobi olmaktan çıkıp büyük bir aşkla sanata dönüşüyordu." dedi.
Hobisini işe çevirmeye karar verdiğini dile getiren Kalkan, şöyle devam etti:
"Evimin çatı katını atölyeye çevirdim. Doğadan gelen her şeyin enerjisine çok inanıyorum. Doğal malzemelerden yapılan bir dekorasyon ürününün evinizde yer aldığını görünce yaptığınız işin çok keyifli olduğunu anlıyorsunuz. Boyalar ve renklerle uğraşmaktan çok keyif alıyorum. Büyük bir emek, sabır ve sevgiyle yapılan her şeyin başarıyı hak ettiğini düşünüyorum."
Çocuk odalarına yaptığı süslerin ve kişiye özel çalışmalarının ilgi gördüğünü ifade eden Kalkan, talepler geldikçe üretmeye devam edeceğini kaydetti.
Biga
09 Aralık 2018 Pazar 13:11