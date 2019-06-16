16.06.2019 16:23
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Denizden toplanan çöpler sergilendi - İSTANBUL

Denizden toplanan çöpler sergilendi - İSTANBUL

Denizden toplanan çöpler Kadıköy'de sergilendi.

Denizden toplanan çöpler Kadıköy'de sergilendi.
Hem deniz yüzeyinden hem de dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkarılan çöpler Kadıköy İskele Meydanı'nda oluşturulan standlarda sergilendi.
Dünya Çevre Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi"nin ikinci ayağı olan "Sıfır Atık Mavi Projesi" dahilinde İSTAÇ'a bağlı dalgıçlar tarafından deniz dibi·temizliği ve deniz yüzeyinde çalışma yapıldı.
İskele Meydanı'nda oluşturulan standlarda sergilenen çöpler arasında motorlu ağaç testeresi, diz üstü bilgisayarlar ve çeşitli elektronik aletler yer aldı.
Kaynak: AA
Kadıköy, Güncel

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