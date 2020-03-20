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Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

20.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden 15 Mart'ta balık tutmak için tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yürütülen çalışmalara gece verilen aranın ardından yeniden başlandı.
Gökova Körfezi'ndeki çalışmalar, Marmaris, Datça, Milas ve Ula kıyıları olmak üzere körfezin iki yakasında yürütülüyor.
Hava destekli çalışmalarda Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi yer alıyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri de botlarla tarama yapıyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yürütüyor, kayıpların yakınları da ekiplere kıyıdan destek veriyor.
Kuvvetli rüzgara rağmen deniz, kara ve havadan arama çalışmasını yürüten ekipler, henüz tekne ve kayıp kişilere ait herhangi bir ize rastlamadı.
Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmıştı. Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti. Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Etiketler : Güncel

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