Haberler » Güncel » Denize atık sızdıran firmaya 144 bin lira ceza

Denize atık sızdıran firmaya 144 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz ve toprak kirliliğine sebep olan firmaya 144 bin 394 lira ceza kesildi.

24.10.2019 13:50Denize atık sızdıran firmaya 144 bin lira ceza
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz ve toprak kirliliğine sebep olan firmaya 144 bin 394 lira ceza kesildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aliağa Gemi Söküm Tesisi'nde sökülen yük gemisinden sızan atıklar, ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, söküm sırasında yapılan teknik hatadan dolayı geminin gövdesinin orta kısmına yakın noktadan kırıldığını, denize ve karaya atıkların sızdığını tespit etti.
Bakanlık ilgili firmaya atıkları toprağa akıttığı için 72 bin 197 lira, denizi kirlettiği için de 72 bin 197 lira olmak üzere toplamda 144 bin 394 lira ceza kesti. Firma hakkında Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.
Temizlik çalışmaları sonrasında tamamen kirden arındırılan alandan 2 bin kilogram deniz temizliğinde kullanılan atık emici sosis bariyer ve atık pet türü malzeme ortaya çıktı. Bu malzeme imha edilmek üzere lisanslı bertaraf tesislerine gönderildi.
Kirliliğin meydana geldiği alan bariyerlerle kapatılarak denize ulaşan kirlilik özel müdahale tekneleriyle temizletildi.

Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Polis eve itfaiye merdiveniyle girdi
15:28 Ankara-bakan gül ve ersoy, iş birliği protokolü imzaladı
15:28 "Irak'ın en samimi dostu Türkiye'dir"
15:26 Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli hala parasını almadı
15:26 "TSK unsurları çekilmeyecek"
15:25 Son üç PPK toplantısından 1000 baz puanlık indirim çıktı
15:24 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı
24.10.2019 15:29:16