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Denize atlayan kişinin cesedi 24 saat sonra bulundu

İzmir'de denize atladıktan sonra gözden kaybolan kişinin cesedi, tam 24 saat sonra bulundu.

14.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:50
Denize atlayan kişinin cesedi 24 saat sonra bulundu
İzmir 'de denize atladıktan sonra gözden kaybolan kişinin cesedi, tam 24 saat sonra bulundu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın önünden dün saat 14.00 sıralarında bir erkeğin deniz atladığı ve sonrasında gözden kaybolduğu ihbarı üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Deniz polisi ve sahil güvenlik dalgıçları, şahsın görüldüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlarken, acı haber tam 24 saat sonra geldi. Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulan ekipler, cansız bedeni bota alarak karaya çıkardı.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi için kayıp bildirimi yapılan kişileri incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenaze ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Karşıyaka, İzmir, Güncel
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