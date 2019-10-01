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Denize düşen balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi.

01.10.2019 12:32Denize düşen balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Ümit Karayel, teknesiyle balığa çıktı. Balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen Ümit Karayel, boğulma tehlikesi geçirdi. Ümit Karayel'in denizde çırpındığını gören diğer balıkçılar, Karayel'i kurtararak karaya çıkarttı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ümit Karayel, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Ümit Karayel, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Karayel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı duyan Karayel'in yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi. - KASTAMONU

Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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