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Denize düşen balıkçı tedavi gördüğü hastanede öldü

Kastamonu'da, balık tutarken ağa takılarak denize düşen balıkçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25.10.2019 15:02Denize düşen balıkçı tedavi gördüğü hastanede öldü
Kastamonu'da, balık tutarken ağa takılarak denize düşen balıkçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cide ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren balıkçı Ümit Karayel, 24 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Karayel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
İlçede 1 Ekim'de teknesiyle balık tutmak için denize açılan Karayel, ağa takılarak denize düşmüş, diğer balıkçılar tarafından çıkartılarak limana getirilmişti. Karayel, Cide Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahelenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Kastamonu, Cide, Güncel

Kaynak: AA

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