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Denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, 26 Temmuz'da denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'ı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

31.07.2019 16:11 Denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor
SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, 26 Temmuz'da denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'ı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Samsun'un Terme ilçesinde 26 Temmuz günü 2,5 deniz mili uzaklıkta tekneden düşen ve hala bulunamayan Ali Korkmaz hakkında Samsun Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Temmuz 2019 günü saat 04.40'da Alo 158'e Samsun/Terme ilçesi Çaltı Burnu 2,5 deniz mili (4,63 km) kuzeyinde balıkçılık faaliyeti icra eden 'Eren 55' isimli tekneden, personel Ali Korkmaz'ın eline çelik halat dolanması sonucu denize düştüğü ve gözden kaybolduğu ihbarı gelmesi üzerine; Sahil Güvenlik SG botları, DEGAK-01 (Dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timi) ve SG helikopteri tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edilmiştir. Ayrıca, Samsun AFAD Müdürlüğüne ait bir tim ile birlikte kıyı hattı araması yapılmıştır. Bugün halihazırda 1 SG botu, DEGAK-01 (Dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timi), SG helikopteri ve balıkçılar ile birlikte koordineli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." - SAMSUN

Samsun Valiliği, Ali Korkmaz, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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