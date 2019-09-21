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Denize düşen genci oltayla kurtardılar

Samsun'da denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren bir genç, balıkçılar tarafından oltayla kıyıya çekilerek kurtarıldı.

21.09.2019 18:18Denize düşen genci oltayla kurtardılar
Samsun'da denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren bir genç, balıkçılar tarafından oltayla kıyıya çekilerek kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Park sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Ö.T. (36), denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ö.T.'nin yardımına burada oltayla balık tutan vatandaşlar koştu. Amatör balıkçılar oltayla genci kıyıya çekmeyi başardı. Çevredeki vatandaşlar, soğuk havada denize düşen ve titreyen gence, "Allah seni çocuklarına bağışladı" dedi.

Ö.T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Şahıs daha sonra Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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