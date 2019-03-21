21 Mart 2019, 15:27
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Denize Düşen Kadını Vatandaşlar Kurtardı

Denize Düşen Kadını Vatandaşlar Kurtardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Darıca Dudayev Parkı mevkisinde erkek arkadaşıyla deniz kıyısındaki kayalıklarda gezinti yaptıkları sırada dengesini kaybeden Suriye uyruklu kadın denize düştü.

Erkek arkadaşı ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kocaeli, Darıca, Güncel
Kaynak: AA