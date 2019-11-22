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Denize düşen köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, düştüğü denizden kıyıya çıkamayan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

22.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:29Denize düşen köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın ilçesinde, düştüğü denizden kıyıya çıkamayan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahallesi 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda denize düşen kurt köpeği, kıyıya çıkamadı. Köpeğin kıyıya çıkamadığını gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süre suda kaldığı belirtilen köpeği kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, deniz kenarında beklemesi dikkat çekti. Bitkin haldeki köpek, boynuna geçirilen kanca yardımıyla sudan çıkarıldı. Karaya ayak basan köpek, diğer köpek ile birlikte gözden kayboldu.



Fethiye, İtfaiye, Akarca, Güncel

Kaynak: DHA

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