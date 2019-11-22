Denize düşen köpeği itfaiye kurtarıldı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akarca
Mahallesi 3. Etap Sahil Bandı'nda bir köpeğin denize düştüğünü gören çevredekiler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Ekipler, uzun süre suda kaldığı anlaşılan köpeği kurtarmak için çalışma yaptı. Bitkin haldeki köpek, boynuna geçirilen tasma yardımıyla sudan çıkarıldı.
Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, denizdeki köpeğin kurtarılmasını beklemesi dikkati çekti.
Denizden çıkarılan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.