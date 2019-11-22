Haberler » Yerel » Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Haber

Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekipler, tarafından kurtarıldı.

22.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:05
Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
MUĞLA - 'nın ilçesinde, denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekipler, tarafından kurtarıldı.
Akarca Mahallesi 3. Etap sahil bandı'nda bir köpeğin denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi.
Olay yerine gelen ekipler, uzun süre suda kaldığı belirtilen köpeği, kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, denizdeki köpeğin kurtarılmasını beklemesi dikkat çekti. Bitkin haldeki köpek boynuna geçirilen kanca yardımıyla sudan çıkartıldı. Denizden çıkan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Denize düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Fethiye, İtfaiye, Muğla, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
20:37 Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti
20:05 Sporcular, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nu izlediler
20:02 Adana'da iki iş yeri alev alev yanarak küle döndü
19:07 Emetliler 'Hayır'da buluştu
18:34 Malatyalılar ile Adıyamanlıların sınır kavgası barış yemeği ile sona erdi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:38:01