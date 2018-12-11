Bartın'ın Amasra ilçesinde denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı.

DURUMU BALIKÇILAR FARK ETTİ

Alınan bilgiye göre, M.O.A. idaresindeki 74 DE 434 plakalı otomobil, Büyük Liman mevkisinde seyir halindeyken denize düştü. Durumu fark eden balıkçılar, otomobilin içinde mahsur kalan sürücü ile otomobildeki C.A'yı denize atlayarak can simidi ve tekne yardımıyla kıyıya taşıdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.O.A. ve C.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Denizdeki yeri tespit edilen otomobil, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış timi tarafından kıyıya çıkarıldı. Balıkçı Fikri Uyanık, otomobilin denize düşme anını arkadaşının gördüğünü belirterek, "Arkadaş, can simidiyle gitti, zorluk yaşadığı için biz de buradan denize atladık. Bir şekilde kurtardık, görevimizi yaptık." dedi.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Öte yandan, seyir halindeki otomobilin denize düşme ve vatandaşların kurtarılma anları, bir balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına yansıdı.