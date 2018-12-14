Denize Düşen Otomobilin Sürücüsünün Yardımına Vale Koştu

Beykoz
'da kontrolden çıkarak denize düşen otomobilin sürücüsü, olayı fark eden vale tarafından denizden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre Beykoz Kanlıca
Sahil Yolunda, bir otomobil kontrolden çıkarak denize düştü.
Durumu fark eden bir otelde vale olarak görev yapan Hasan Hüseyin Erdoğan
, denize atladı. Erdoğan'ın denizden çıkardığı sürücü kadın, ambulansla İstanbul
Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, otomobili denizden çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.
Hüseyin Erdoğan,Kanlıca,Beykoz
14 Aralık 2018 Cuma 12:38