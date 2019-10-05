Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı

Akdeniz'deki uyuşturucu kaçakçılarını takip eden polislerin teknesi, peşinde oldukları kaçakçıların teknesiyle çarpıştı ve alabora oldu. Deniz düşen üç polisi ise takip ettikleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı. 80 pakette bulunan yaklaşık üç ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından kaçakçılar gözaltına alındı.

TEKNE TAKİBE ALINDI

İspanyol polisinin, Akdeniz'e kıyısı olan Malaga kenti açıklarında yaptığı uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen dört kişinin içinde bulunduğu bir tekne takibe alındı.

POLİSLERİN TEKNESİ KONTROLDEN ÇIKTI

Daha sonra polislerin bulunduğu tekne kontrolden çıkarak, uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneye çarptı ve alabora oldu. Kaçakçıların teknesi kazadan etkilenmezken, üç polis memuru denize düştü.

POLİSLERİ KAÇAKÇILAR KURTARDI

Aynı zamanda operasyona helikopterle havadan eşlik eden polisler, uyuşturucu kaçakçılarına, denize düşen polislere yardım etmelerine dair megafonla anons yaptı. Bunun üzerine kaçakçılar denizdeki polislere yardım edip, onları teknelerine aldı.