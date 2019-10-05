Haberler » 3. Sayfa » Haber

Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı

İspanya'da uyuşturucu kaçakçılarını takip eden polisler, kaçakçıların teknesiyle çarpışması sonucu alabora oldu. Denize düşen polisleri kaçakçılar kurtardı.

05.10.2019 18:55

Akdeniz'deki uyuşturucu kaçakçılarını takip eden polislerin teknesi, peşinde oldukları kaçakçıların teknesiyle çarpıştı ve alabora oldu. Deniz düşen üç polisi ise takip ettikleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı. 80 pakette bulunan yaklaşık üç ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından kaçakçılar gözaltına alındı.

TEKNE TAKİBE ALINDI

İspanyol polisinin, Akdeniz'e kıyısı olan Malaga kenti açıklarında yaptığı uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen dört kişinin içinde bulunduğu bir tekne takibe alındı.

POLİSLERİN TEKNESİ KONTROLDEN ÇIKTI

Daha sonra polislerin bulunduğu tekne kontrolden çıkarak, uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneye çarptı ve alabora oldu. Kaçakçıların teknesi kazadan etkilenmezken, üç polis memuru denize düştü.

POLİSLERİ KAÇAKÇILAR KURTARDI

Aynı zamanda operasyona helikopterle havadan eşlik eden polisler, uyuşturucu kaçakçılarına, denize düşen polislere yardım etmelerine dair megafonla anons yaptı. Bunun üzerine kaçakçılar denizdeki polislere yardım edip, onları teknelerine aldı.

Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı

Akdeniz, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:11 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
00:01 Sungurlu'da mevlit yemeğinde tavuk-pilav yiyen 46 kişi zehirledi
23:54 Karaköy'de bir kişi tartıştığı kişinin boğazını kesti
23:48 İzmir'de trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
23:43 Karaköy'de bir kişi, tartıştığı kişinin boğazını kesti
23:35 Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı
23:30 Kamyonet kazada yan yattı, üç kişi yara almadan kurtuldu