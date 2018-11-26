Denize Düşen Turist Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:32



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:32

Fatih Çatladıkapı sahilinde denize düşen İranlı turist, deniz polisi tarafından kurtarıldı.Olay, Fatih Çatladıkapı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, İran vatandaşı Jevat Jagri (21) isimli genç sahilde oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisine bağlı dalgıçlar deniz de bulunan İranlı turisti şahsı denizden çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs daha sonra olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL