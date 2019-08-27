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Denize düştü, ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi denize düştü.

27.08.2019 10:25 Denize düştü, ekipleri harekete geçirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi denize düştü. Alkollü olduğu anlaşılan kişi itfaiye tarafından denizden çıkarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi sahil bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Rusya'dan gemi ile ilçeye gelen A.D., arkadaşları ile birlikte sahilde alkol alırken dengesini kaybedip denize düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan A.D. 112 sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından yaralı olmadığını beyan ederek hastaneye gitmek istemedi. Yabancı uyruklu şahıs bağlı olduğu deniz acentesi çalışanları tarafından gemiye götürüldü. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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