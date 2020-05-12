'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam etti

'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam ettiANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve yakınlarına 'Denize gireceğim' deyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları bugün de devam etti.

12.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:32
'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam etti
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve yakınlarına 'Denize gireceğim' deyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları bugün de devam etti. Dronun da kullanıldığı aramalarda sonuç elde edilemedi.
Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican'dan, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, 'Denize gireceğim' diyerek, evden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı. Selinus Sahili Kızılin mevkisinde, kumsalda kıyafetleri bulunan doktor Orhan Bican'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.
Orhan Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi bugün arama çalışmalarını sonlandırırken, diğer yüzer unsurlar aramalara devam etti. Diğer yandan doktor Orhan Bican'ın anne babasının Gazipaşa Kaymakamlığına kıyıdan dronla arama talebi Gazipaşa Belediyesi'ne iletildi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan talimatı üzerine belediye bilgi işlem çalışanları Selinus, Kahyalar ve Koru sahilinde kayalık bölgede dronla havadan kıyıları tarayarak çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarında şu ana kadar Orhan Bican'ın izine rastlanamadı. ’Denize gireceğim’ deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Alanya, Anne, Güncel, Haber

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