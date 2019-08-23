Haberler» Güncel» Haber

Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

23.08.2019 04:58 Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İskelesi'nde isimleri henüz öğrenilemeyen iki arkadaş giysilerini çıkarıp denize girdi.
Bir süre sonra iki kişinin yardım çağrısı üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Denize girenlerden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaybolan diğer kişinin bulunması için kıyı emniyeti ve deniz polisi ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:56   Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu
05:45   Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete'de
05:45   İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde çözülme devam ediyor"
05:06   İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı
04:58   Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
04:40   BEŞİKTAŞ'TA DENİZE GİREN BİR KİŞİ KAYBOLDU
04:38   Beşiktaş'ta denize giren bir kişi kayboldu