Denize giren ağabey ve kardeşi boğuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denize giren ağabey ve kardeşi boğuldu.

25.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:48
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denize giren ağabey ve kardeşi boğuldu.
Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi Nihat Kırca, oğulları Muhammet (21) ve Samet Kırca ile (16) Hereke sahiline gitti.
Burada denize giren Samet Kırca, bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşini kurtarmak için suya atlayan Muhammet Kırca'nın da gözden kaybolması üzerine baba Kırca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinde yer alan bir komiser yardımcısı, denize girerek su yüzeyinde hareketsiz halde duran Muhammet Kırca'yı karaya çıkardı.
Kırca, sağlık ekiplerince götürüldüğü Dilovası Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin arama çalışması sonucu ulaşılan Samet Kırca'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Kırca'nın cenazesi, Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Denize giren ağabey ve kardeşi boğuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Körfez, Kırca, Güncel, Haber

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