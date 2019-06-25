25.06.2019 19:45
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Denize giren baba-oğul boğulma tehlikesi geçirdi

Denize giren baba-oğul boğulma tehlikesi geçirdiBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde denize giren baba ile oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Denize giren baba-oğul boğulma tehlikesi geçirdi
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde denize giren baba ile oğlu boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan baba-oğul hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, deniz yatağı ile denize açılan Miran Berat Şirin (7), biraz açıldıktan sonra denizde çırpınmaya başlayınca, baba Zafer Şirin de denize atladı. Denizde boğulmamak için mücadele eden baba-oğulun imdadına Ören plajında su sporları yapan gençler yetişti. Bir hayli su yuttuğu belirlenen baba-oğul Burhaniye Devlet Hastanesi 'ne kaldırılırken, baba Zafer Şirin, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.Denize giren baba-oğul boğulma tehlikesi geçirdi
Kaynak: İHA
Ören , Burhaniye , Yerel

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