30.06.2019 20:37
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Denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi

Denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde denize giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, denize girmek için ailesiyle Bolu 'dan Kerpe plajına gelen İsmail B. (14) ile ablası Emine B. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Oyun oynadıkları düşünülerek ilk etapta müdahale edilmeyen abla ile kardeşi, su yutmaları nedeniyle fenalaşmaları üzerine vatandaşlarca kurtarılarak sahile çıkartıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri ile bölgede faaliyet gösteren Deniz Yıldızları Spor Kulübü eğitmenlerinin ilk müdahaleyi yaptığı kardeşler, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Kocaeli , Kandıra , Güncel

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