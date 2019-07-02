02.07.2019 21:35
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Denize giren kardeşlerden biri boğuldu

Denize giren kardeşlerden biri boğuldu

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp denize giren ve gözden kaybolan iki kardeşten Mehmet Kılınç (67) hayatını kaybetti, Mithat Kılınç'ın (45) ise tedavisi devam ediyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp denize giren ve gözden kaybolan iki kardeşten Mehmet Kılınç (67) hayatını kaybetti, Mithat Kılınç'ın (45) ise tedavisi devam ediyor.
Olay, öğlen saatlerinde, Dörttaş Sahili'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalıp denize giren Mehmet (67) ve kardeşi Mithat Kılınç, bir müddet yüzdükten sonra gözden kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine iki kardeş, olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkartıldı. Bölgeye çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Mithat Kılınç ise hayati tehlikesi bulunması nedeniyle buradan Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


- Hatay
Kaynak: DHA
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