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Denize giren pazar esnafı akıntıya kapılarak öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, serinlemek için denize giren pazar esnafı Mustafa Özgören, akıntıya kapılarak boğuldu.

22.08.2019 15:41 Denize giren pazar esnafı akıntıya kapılarak öldü
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, serinlemek için  denize giren pazar esnafı Mustafa Özgören, akıntıya kapılarak boğuldu.
Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde, denize giren Mustafa Özgören, yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra suda çırpınmaya başladı. Ardından gözden kaybolan Mustafa Özgören, bir süre sonra kıyıda hareketsiz halde bulundu. Sahildekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Özgören ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özgören, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mustafa Özgören'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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