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Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, kız arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. 21 yaşındaki Çilingiroğlu, mavi bikinisinin de azizliğine uğradı.

22.08.2019 12:08
Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Çeşme Dalyan'daki bir beachte görüntülendi. Çilingiroğlu, mavi bikinisi ve farkında olmadan verdiği göğüs frikiğiyle dikkat çekti.

TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı. Bir süre tek başına kulaç attıktan sonra yeniden arkadaşının yanına dönen Çilingiroğlu'nun neşesi de yerindeydi.

BİKİNİSİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Öte yandan mavi renkli bir bikini tercih eden Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı. Zehra, farkında olmadan göğüs frikiği verdi.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi ünlü sanatçı Hülya Avşar babası ise Kaya Çilingiroğlu'dur. Baba tarafından aslen Trabzon Sürmene, anne tarafından ise aslen Ardahan'lıdır.

Zehra Çilingiroğlu, Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Oğlak burcu olan Çilingiroğlu geçmişte Mert Yazıcıoğlu, Eray Ölçüm, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Sercan Yaşar, Yasin Akkanat gibi isimlerle aşk yaşamıştır.

Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

Zehra Çilingiroğlu, Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Çeşme, Magazin

YORUMLAR (30)
OGUZ: EEEEE ARMUT DİBİNE DÜŞERMİŞ ANNESİNİN YOLUNDAN GİDİYOR BİR SÖZ VAR ANASINA BAK KIZINI AL DİYE
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YARCAN: Bir insan bu kadarmı bahtsız olur.Anne ve babasının fiziksel olarak en kötü noktaları bu kızcağızda vücut bulmuş.
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MEMLEKETİM: Rezillik
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KÜRŞAT: anasına bakıyor annem neler yapmış böyle diyor bende yaşarım hayatımı diyor şimdiden 5 erkek arkadaşı olmuş maşşallah diyelim durmak yok yola devam zehra
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GENO: 21 yaşında ama patetes gibi.
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REF: Türkiye işte 40 sene anası konuşuldu dedem konuştu babam konuştu ben konuştumö şimdi kızını ben konuşuyorum benim oğlum konuşuyo torunada deng geolir
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AH DÜNYA: BİR YERLERİNİ GÖSTERMEDEN BİR YERLERE GELEMEZMİŞ . . .
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TOLGACAN: bu nasıl 21 yasında :D
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TUGRA: Bilmeden mi :D güldürmeyin allah aşkına bu kadınlar gününün 3 saatini aynı karşısında geçiriyor. ve o bunun farkına varmayacak oldu canım :D :D :D
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ADINIZI YAZIN: katana gibi olmuş
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