Haberler» Güncel» Haber

Denize giriş yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz kesiminde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişlere izin verilmemesi kararı alındı.

13.08.2019 13:51 Denize giriş yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz kesiminde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişlere izin verilmemesi kararı alındı.
Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde yoğun dalgalar oluştuğunu söyledi.
"Denize girenler çıkarıldı"
Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sahil kesiminde denize girişlere izin verilmediğini aktaran Ağun, şunları kaydetti:
"Bu dönemlerde sürekli cankurtaran ekipleri hazır bulunuyor. Belediye hoparlörlerinden denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Ancak buna rağmen 17 kişi denize girdi. Cankurtaran ekiplerimiz bunlara müdahale ederek sudan çıkardı. Hava tahminlerini günlük takip ediyoruz. Normale döndüğünde denize girişlere izin verilecek."

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20   Liverpool ve Chelsea taraftarlarının İstanbul'a gelişi sürüyor
15:20   Av tüfeğiyle şaka yaparken kuzenini vurduğu iddiası
15:19   - Rusya'da Tersaneye Çekilen Yolcu Gemisinde Yangın
15:15   Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu
15:14   İSTANBUL- MARMARA DENİZİ'NDEKİ YUNUSLAR SAYILDI
15:14   BEYKOZ'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ DEV ÇINAR AĞACI BİNANIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ
15:10   Bipolar ve şizofreni hastalarının resim sergisi heyecanı