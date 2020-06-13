DENİZE GİRMEK İÇİN SARIYER KISIRKAYA PLAJINA GELDİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bazı vatandaşlar, Sarıyer'deki Kısırkaya plajının yolunu tuttu.

13.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:44
Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bazı vatandaşlar, Sarıyer'deki Kısırkaya plajının yolunu tuttu. Plajdaki vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize girmeye başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda da bazı İstanbullular, Sarıyer'deki Kısırkaya plajına geldi. Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla plajda vakit geçirdi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize girmeye başladı. Plajda kendini kuma gömenler de oldu. Cankurtaranlar ise denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
KUMUN TADINI ÇIKARIYORUZ
Arkadaşları tarafından kuma gömülen Hüseyin Kirazlı, Kumun tadını çıkarıyoruz. Ağrımızı, sancımızı alıyormuş. İş arkadaşlarımla geldik. Dün akşamdan geldik, bugün de buradayız. Bu akşam döneceğiz. Daha önce gelemiyorduk. İyi ki açıldı ve biz de geldik diye konuştu.
BİRAZ TEMİZ HAVA ALALIM İSTEDİK
Kadir Yeşil ise, Su çok güzel. Fazla soğuk değil. Zaten karantina altındaydık. Biraz temiz hava alalım istedik. Bugünleri özlemişiz. Bu güzel günleri herkesin tatmasını dilerim dedi.
SOSYAL MESAFEYE UYUYORUZ
Ailesiyle birlikte Kısırkaya plajına gelen Servet İncesu da, Su çocuklar için ve bizim için iyi. İlk defa geliyoruz. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Sosyal mesafe ve maske, en büyük çağrı bu. Biz dikkat ediyoruz. Oğlum bile sosyal mesafeye dikkat ederek denize giriyor diye konuştu. DENİZE GİRMEK İÇİN SARIYER KISIRKAYA PLAJINA GELDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sarıyer, Güncel, Haber

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