Haberler» Güncel» Haber

Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı

Bartın'da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.

24.08.2019 17:26 Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı
Bartın'da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.

Bartın'da aşırı yağışların ardından yükselen Bartın Irmağı denizin renginin değişmesine neden oldu. Özellikle Arıt köyü bölgesinden çamurlu toprağın ırmak suyuna karışması nedeniyle liman bölgesinde deniz suyunun sarıya dönmesine yol açtı. İnkumu sahil bölgesine serinlemek için gelen vatandaşlar ise suyun renginin değişmesine aldırış etmeden tatilin tadını çıkartmaya çalıştı. - BARTIN

Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40   Günün özeti
17:38   Üçüncü kattan düşen suriyeli çocuk toprağa verildi
17:38   (görüntülü) yurt dışı eğitiminde dolandırıcılık önlemi: güvenilir acente
17:38   Suriyeli hat sanatçısı eserlerini tezhiple buluşturdu
17:38   Kardemir Karabükspor, Metin Türker'i kabri başında andı
17:38   Sultan Alparslan'ın diyarında zafer kutlamaları
17:38   Filistinlilerden "uluslararası sessizlik İsrail'i cesaretlendiriyor" mesajı