Denizi Görmemiş, Uçağa Binmemiş Çocuklara İlham Oldular

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı Alsancak Rotary Kulübü bir ilki gerçekleştirerek Gaziantep'te yaşayandenizi görmemiş uçağa hiç binmemiş çocukları İzmir'e getirdi.Gaziantep'ten uçakla İzmir'e gelen çocuklar ilk gün Arkas Deniz Tarihi Müzesi, İzmir Atatürk Evi Müzesi, Urla'daki Akvaryum'u gezdikten sonra Konak'tan Karşıyaka'ya deniz yoluyla geçerek vapur sefası yaptı. İkinci gün ise Urla Sihirli Masal Evi, Torbalı Araba Müzesi, Efes Antik Kenti'nin ardından Kuşadası'nı da gezerek iki gün boyunca denizi ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübü'nde köylerde aile hekimliği yapan bir kulüp üyesinin yardımıyla bu çocuklara ulaştığını söyleyen Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Yıldız Gürgün, "40 yılı aşkın geçmişi olan bir kulüp olan Alsancak Rotary Kulübü'nde bir ilk gerçekleştirmek istedik. Amacımız sadece maddi olarak bir şey yapmak değil manevi olarak da birilerinin hayatlarına dokunmaktı.Geleceğimiz olan çocuklarımıza unutamayacakları bir deneyim yaşatmak fikriyle yola çıktık. Gaziantep İpekyolu Rotary Kulübü bu konuda bize destek olarak hayatında denizi hiç görmemiş ve uçağa hiç binmemiş maddi gücü olmayan 16 çocuğumuza ulaşmamızda bize yardımcı oldu. Ayrıca ailelerinden izin alarak onlarla beraber İzmir'e geldiler. Zor bir görevdi hepimiz için fakat sosyal sorumluluk bilinci inanılarak çoğalarak topluma fayda sağlar. Burada bu geziyi hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bütün arkadaşlarıma dostlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gürgün ayrıca,bu projenin başka projelere de ilham olması nedeniyle 94 katılımcının stand kurarak destek verdiği "İlham Kaynağı Kermesi" adında bir kermes düzenleyerek projeye kaynak yarattıklarını sözlerine ekledi.