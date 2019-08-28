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Denizi kirleten 2 gemiye 35 bin 176 lira ceza uygulandı

Antalya'da deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen iki gemiye toplam 35 bin 176 lira para cezası verildi.

28.08.2019 15:54 Denizi kirleten 2 gemiye 35 bin 176 lira ceza uygulandı
Antalya'da deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen iki gemiye toplam 35 bin 176 lira para cezası verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için denetim yaptı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında SETUR Marina'da bağlı olan iki deniz aracının deniz kirliliği oluşturduğu tespit edildi. Gemilere toplam 35 bin 176 lira idari para cezası verildi.
Deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerin hassasiyetle değerlendirildiği, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Vatandaşların da deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne ait 0 242 249 52 00 telefon numarasına bildirebilecekleri kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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