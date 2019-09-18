Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahasındaki Tarsus-Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

12 GEMİYE 14 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak- Eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, deniz kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.