Haberler » Güncel » Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı - Haber

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

Marmara denizine tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

14.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:43Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı
denizine tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

'nın Armutlu ilçesinden balıkçı teknesiyle Marmara denizine balık tutmak için açılan Erkan Hamamcı, kıyıdan 11 mil açıkta denizde fenalık geçirdi. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından hemen sahil güvenlik ekiplerine verildi. Balıkçı teknesinin bulunduğu alana hareket eden ekipler, kısa sürede fenalaşan Hamamcı'yı alarak Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Burada daha önceden haber verilmesi üzerine hazır bekleyen 112 ekipleri hastaya müdahale ederek Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. - BURSA

Marmara, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54 Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi
16:54 Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerle söyleşi yaptı
16:54 "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konferansı
16:53 Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
16:53 Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1)
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 16:54:37