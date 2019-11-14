Haberler » genel » Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı - Haber

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardıBURSA - Marmara Denizi'ne tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

14.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:43
Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı
BURSA - Denizi'ne tekneyle balık tutmak için açılan balıkçı, fenalık geçirince sahil güvenlik personeli tarafından alınarak hemen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinden balıkçı teknesiyle Marmara denizine balık tutmak için açılan Erkan Hamamcı, kıyıdan 11 mil açıkta denizde fenalık geçirdi. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından hemen sahil güvenlik ekiplerine verildi. Balıkçı teknesinin bulunduğu alana hareket eden ekipler, kısa sürede fenalaşan Hamamcı'yı alarak Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Burada daha önceden haber verilmesi üzerine hazır bekleyen 112 ekipleri hastaya müdahale ederek Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Denizin ortasında fenalaşan balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

Marmara Denizi, Marmara, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
18:49 Morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey SAÜ'de üretildi
18:42 Amasya Valisi Amasya Günleri'ne katıldı
17:45 Numan Kurtulmuş Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin konuştu
17:29 Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı başladı
17:17 Kamu Görevlileri Etik Kurulu toplantısı Erzurum'da yapıldı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:51:45