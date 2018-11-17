Denizlerde 1 Haftada 275 Göçmen ile 8 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:15



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:15

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında son 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 275 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 09-16 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 13 olayda toplam 275 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısının yakalandığı, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeninin ise denizden alındığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleşen düzensiz göç olaylarının detayları şu şekildedir; 09-16 Kasım 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 13 göç olayının 6'sı Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 1'i Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşmiştir. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Seferihisar, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 82 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum, Didim, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 159 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde 1 olayda 34 düzensiz göçmen yakalanmıştır" denildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Gerçekleşen 13 göç girişiminin 2'sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili ve Enez bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 40 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine sahil güvenlik görevlerinden istifade ile devam edilmektedir. Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili, Çeşme, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 5 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 139 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır."Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 30 Sahil Güvenlik Botu, 5 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 18 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 315 saat seyir yapıldığı, 20 helikopter (48 saat) ve 8 uçak (38 saat) sortisi ile toplam 86 saat uçuş gerçekleştirildiği ve 4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 312 saat görev icra edildiği belirtildi. - ANKARA