Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerdeki avcılık sezonu bu gece son buluyor.

14.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:58
Denizlerde av yasağı başlıyor
Denizlerdeki avcılık sezonu bu gece son buluyor. Bu sezon balık avcılığında istenilen seviyelere ulaşılamamasına rağmen hamsi balığı bolluğu yaşanmıştı fakat son zamanlarda başlayan korona virüs salgını balık avcılığını iyice zora soktu ve balıkçılar sezonu erken kapattı.

Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Mustafa Karakaş bütün sektörlere yansıyan korona virüs salgınının deniz balıkçılığınıda etkilediğini söyledi.

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağını anlatan Karakaş, "Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. Fakat hamsi balığı bolluğu bir nebze olsun yüzleri güldürdü. 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerdeki av sezonu, bu sene dünyada salgın olan Korona virüs yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden limana çekerek sezonu kapatmışlardı" ifadelerinde bulundu.

Balıkçıların bu sezon doğal nedenler ve korona virüs nedeni ile ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına dikkat çeken Karakaş,"Balıkçılarımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında desteklenmeli, borçları ötelenmeli, uzun vadeli kredi almaları sağlanmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haberler ›› Güncel ››Denizlerde av yasağı başlıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: Afrika Birliği'nden Sudan'daki barış sürecine destek - Haber 23:06: Malatya'da yeni karantina tedbirleri - Haber 23:04: ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı. - Haber 23:04: ABD'de "ekonomiyi faaliyete geçirme yetkisi kimde" tartışması büyüyor - Haber 23:02: Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı - Haber 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber