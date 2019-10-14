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Denizlerden dağlara tarihe yolculuk

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nda "Denizlerden Dağlara Tarihe Yolculuk" temalı bir etkinlik düzenledi.

14.10.2019 14:20Denizlerden dağlara tarihe yolculuk
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nda "Denizlerden Dağlara Tarihe Yolculuk" temalı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Hizmet ve Ürünler Şube Müdürlüğü'nün bünyesindeki ekoturizm çalışmaları kapsamında Aydın Valiliği, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve EKODOSD derneğinin desteklediği pilot proje alanı olan Koçarlı'ya bağlı Bağarcık bölgesinde gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "EKODOSD olarak Latmos'ta yapılan çalışmaları anlatarak, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde gösterdik. Yaşamları denizde geçen marina personelleri ilk kez çıktıkları Latmos Dağları'na hayran kaldılar. Sıcak bir havada yürüyüp, engebeli araziye rağmen parkuru tamamlayan katılımcılar büyük keyif aldılar. Kuşadası denizlerinde her zaman gördükleri Akdeniz Fokunu, Latmos kayalarında devasa boyuttaki şeklini gördüklerinde çok şaşırdılar. Antik Yoldan yürüyerek 8000 Yıllık prehistorik kaya resimlerini, Kutsal Alanları, Savunma Yapılarını, İlginç Jeolojik Oluşumları, anıtsal nitelik taşıyan ağaçları, endemik ve nadir bitki örneklerini görmenin mutluluğunu yaşadılar.

Bağarcık'tan sonra, bölgedeki devasa boyutta bir kayanın üzerine inşa edilmiş Çörlenasar Kalesi'nin fotoğraflarını çektiler. Bu tür etkinlikler, Latmos bölgesinin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması ve tanıtılmasına katkı yapacaktır. Ayrıca ekoturizm faaliyetleriyle yöre insanlarına ekonomik olarak gelir getirmesini sağlayacaktır" dedi. - AYDIN

Orman Genel Müdürlüğü, Beşparmak Dağları, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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