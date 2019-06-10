10.06.2019 13:35
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Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlıyor

- Okul bahçesinde hazırlıklar Dalgıçların temizlik çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton...

- Okul bahçesinde hazırlıklar
Dalgıçların temizlik çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor. Sıfır Atık Mavi Projesi, İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar ile dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla start aldı. Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlıyor
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel