10.06.2019 16:49
Haberler» Güncel » Haber

Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği

- Genel görüntüler Havadan görüntüler Denizden atıkların çıkartılması Öğrencilerin Sıfır atık projelerinden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve etkinliği gezmesi Erdoğan ve Kurum'un öğrencilerden bilgi...

- Genel görüntüler
Havadan görüntüler
Denizden atıkların çıkartılması
Öğrencilerin Sıfır atık projelerinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve etkinliği gezmesi
Erdoğan ve Kurum'un öğrencilerden bilgi alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Mavi Programına katıldı. Emine Erdoğan'ı programa gelişinde çocuklar karşıladı. Erdoğan, çocuklar ile sohbet etti. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da katıldı. Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, Emine Erdoğan, Güncel