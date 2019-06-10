Denizleri korumak için 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği

- Genel görüntülerHavadan görüntülerDenizden atıkların çıkartılmasıÖğrencilerin Sıfır atık projelerinden görüntülerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve etkinliği gezmesiErdoğan ve Kurum'un öğrencilerden bilgi alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Mavi Programına katıldı. Emine Erdoğan'ı programa gelişinde çocuklar karşıladı. Erdoğan, çocuklar ile sohbet etti. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da katıldı.