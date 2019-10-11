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'Denizlerin prensi' lüfer 150 liradan, 100 liraya düştü

ÇANAKKKALE'de serinleyen havalarla 'denizlerin prensi' olarak adlandırılan lüferin kilosu 150 liradan 100 liraya geriledi.

11.10.2019 14:11'Denizlerin prensi' lüfer 150 liradan, 100 liraya düştü

ÇANAKKKALE'de serinleyen havalarla 'denizlerin prensi' olarak adlandırılan lüferin kilosu 150 liradan 100 liraya geriledi.

1 Eylül tarihinde av yasağının kalkmasıyla çeşitliliğin yaşandığı balık tezgahlarında Sardalya 15, hamsi 25, istavrit 25, levrek 50, çipura 35, mezgit 25, palamut ise tane 35 liradan satılıyor. Lezzetinin yanında fiyatıyla da diğer balıklardan kendisini ayıran ve geçen haftalarda 150 liradan satılan lüfer, havaların serinlemesiyle 100 liraya kadar düştü. Balık hali esnafından Volkan Kaşıkçı, havaların soğumasıyla lüferin bollaştığını belirterek, "Kilosu 150 liralardan 100 liraya düştü. Bunun daha da düşmesini bekliyoruz. Ayrıca palamut bu sene az. Geçen senelerde 10 ile 15 liraydı tanesi. Bu sene 35- 40 lira aralarında seyrediyor. Bunun yanında çeşitlilik çoğaldı. Deniz çipurası 90 liraydı, 60 liraya düştü. Hamsi biraz daha az 25 liralarda seyrediyor. Sardalya bu aralar 15 lira. O biraz bollaştı fiyatları düştü. Havalar soğudukça daha da bollaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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